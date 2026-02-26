De Rossi netto prima dell’Inter: “Si parla di media punti e gol ma la verità è che…”. Poi la battuta sugli allenatori piagnucoloni
Salvezza? Guai a parlarne. O meglio: guai a darla per certa. Daniele De Rossi, a due giorni dalla sfida con l’Inter, non sente ragioni: “Sento parlare di media punti, media gol e altre cose. Poi vedo la classifica e vedo che siamo a tre punti dalla retrocessione. Quindi tutti sul pezzo”. Ecco: il Genoa migliora (dentro e fuori dal campo, a Sanremo la maglia in collaborazione con Rolling Stone è viralissima anche tra gli artisti) ma lui non vuole sentir parlare di “leggerezza. Sto mettendo un po’ di pesantezza perché c’è ancora tanto da fare”. E allora, parola al campo: Norton Cuffy potrebbe “non recuperare ma non ha una lesione grave. Vediamo in questi giorni così come Otoa”. Guai a sottovalutare l’Inter nonostante il ko con il Bodo: “L’Inter vince sempre in campionato, le è saltato un obiettivo ma hanno ben chiari gli altri. Squadra forte, motivata e con l’orgoglio ferito dei campioni”. San Siro, visto come è finita con il Milan l’ultima volta - rigore fallito all’ultimo secondo - non gli evoca bei ricordi e De Rossi un po’ lo ammette: “Parliamo del mio stadio preferito in Italia. È bello e ricco di storia. Ci ho vinto e perso, sono contento di tornarci. Mentirei se dicessi che non penso a quella serata, noi siamo un po’ piagnucoloni come allenatori, pensiamo sempre ai punti persi ma quella partita ci ha dato delle certezze, come il fatto che ce la possiamo giocare. E adesso stiamo buttando giù le basi per il futuro”.
De Rossi e la frase sulla mediocrità prima dell’Inter
Cosa chiede De Rossi allora al Genoa? “Non rassegniamoci alla mediocrità: vinci col Torino e vai a Milano e perdi tutto normale. No, quello no. Poi se loro giocheranno al 100% probabilmente perderemo, ma noi ci proveremo. Qui si parla di salvezza, la media punti, la media gol, poi la classifica ti dice che siamo a tre punti dalla retrocessione. Quindi ci serve un po’ di pesantezza, cerco di combattere un po’ la leggerezza”. Gli viene chiesto? “Baldanzi è leggero?”. De Rossi sorride: “Baldanzi sa accendere lo stadio, siamo molto felici che lui sia qui”. E allora, in tema di sorrisi, la battuta con cui De Rossi ha aperto la conferenza. Domanda: “Abbiamo visto Messias uscire assieme al dottore: tutto a posto?”. Risposta: “A forza di stare fuori ha fatto amicizia col medico e ogni tanto passeggiano assieme, ma sta bene”. Ogni tanto un po’ di leggerezza ci vuole.