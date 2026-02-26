De Rossi netto prima dell’Inter: “Si parla di media punti e gol ma la verità è che…”. Poi la battuta sugli allenatori piagnucoloni

Salvezza? Guai a parlarne. O meglio: guai a darla per certa. Daniele De Rossi, a due giorni dalla sfida con l’Inter, non sente ragioni: “Sento parlare di media punti, media gol e altre cose. Poi vedo la classifica e vedo che siamo a tre punti dalla retrocessione. Quindi tutti sul pezzo”. Ecco: il Genoa migliora (dentro e fuori dal campo, a Sanremo la maglia in collaborazione con Rolling Stone è viralissima anche tra gli artisti) ma lui non vuole sentir parlare di “leggerezza. Sto mettendo un po’ di pesantezza perché c’è ancora tanto da fare”. E allora, parola al campo: Norton Cuffy potrebbe “non recuperare ma non ha una lesione grave. Vediamo in questi giorni così come Otoa”. Guai a sottovalutare l’Inter nonostante il ko con il Bodo: “L’Inter vince sempre in campionato, le è saltato un obiettivo ma hanno ben chiari gli altri. Squadra forte, motivata e con l’orgoglio ferito dei campioni”. San Siro, visto come è finita con il Milan l’ultima volta - rigore fallito all’ultimo secondo - non gli evoca bei ricordi e De Rossi un po’ lo ammette: “Parliamo del mio stadio preferito in Italia. È bello e ricco di storia. Ci ho vinto e perso, sono contento di tornarci. Mentirei se dicessi che non penso a quella serata, noi siamo un po’ piagnucoloni come allenatori, pensiamo sempre ai punti persi ma quella partita ci ha dato delle certezze, come il fatto che ce la possiamo giocare. E adesso stiamo buttando giù le basi per il futuro”.