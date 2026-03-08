La partita speciale di De Rossi: dall’esultanza sobria sui gol alle parole al miele sulla Roma dopo la vittoria

Le parole di De Rossi sulla Roma dopo la vittoria del Genoa

Ai microfoni di Sky Sport De Rossi ha mostrato la sobrietà espressa in campo: "La vittoria è stata bella, speravo finisse così. Questo discorso va al di là di quello che è la mia storia, e questo è superfluo dirlo. Ma io ora sono un allenatore e penso solo a vincere, quindi sono felice. I miei giocatori sono stati bravissimi e se li vedo così io non posso dare un millimetro di meno, che sia la Roma o qualsiasi altra squadra. Non voglio minimizzare quello che è stata per me la Roma, che non mi dispiace che loro siano dispiaciuti, ma non voglio stare a giustificarmi perché sarei ipocrita e farei finta di essere dispiaciuto per una cosa che mi rende felice, cioè aver vinto. Sarà il mio destino finché non tornerò a sperare che la Roma vinca 38 partite. Se devo pensare a una squadra che mi faccia sentire in modo simile a Roma è il posto dove sto adesso. La Roma è una squadra forte e se non l'aggredisci ti fa molto male. Malen? Un giocatore fortissimo e decisivo, tra i più forti del campionato italiano".