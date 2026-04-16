Sabelli: “Il Genoa la mia vita. Ma grazie a De Rossi e Bruno Conti…”

Stefano Sabelli ha 33 anni. È una delle colonne del Genoa: la maglia rossoblù l’ha indossata 123 volte, l’ultima contro il Sassuolo è da ricordare. Un colpo di tacco a liberare Junior Messias, discese sulla fascia come se piovesse, premio di migliore in campo e annuncio di rinnovo fino al 2028: «Un riconoscimento non tanto a quello che ho fatto in campo in questi anni, ma a tutto il resto. Penso di essermi sempre com