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giovedì 16 aprile 2026
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Sabelli: “Il Genoa la mia vita. Ma grazie a De Rossi e Bruno Conti…”

Sabelli: “Il Genoa la mia vita. Ma grazie a De Rossi e Bruno Conti…”

Il difensore rossoblù cresciuto nelle giovanili della Roma: "Vinsi con papà Alberto, Daniele è incredibile. Ho legami con la famiglia Mihajlovic, persone dai grandi valori"
Chiara Zucchelli
1 min
TagssabelliGenoaDe Rossi
Genoa

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Stefano Sabelli ha 33 anni. È una delle colonne del Genoa: la maglia rossoblù l’ha indossata 123 volte, l’ultima contro il Sassuolo è da ricordare. Un colpo di tacco a liberare Junior Messias, discese sulla fascia come se piovesse, premio di migliore in campo e annuncio di rinnovo fino al 2028: «Un riconoscimento non tanto a quello che ho fatto in campo in questi anni, ma a tutto il resto. Penso di essermi sempre com

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