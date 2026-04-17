De Rossi e la domanda su un possibile ritorno a Trigoria, lui reagisce così: "Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io..."

Dopo la vittoria importantissima contro il Sassuolo, torna in campo il Genoa per la sfida in trasferta contro il Pisa . Rush finale pieno di emozioni per la squadra di De Rossi con la salvezza che appare sempre più vicina. Nella conferenza dell'antivigilia, l'allenatore dei rossoblu ha esordito così: "Il Pisa è stato il primo appuntamento del 2026. Lo abbiamo affrontato dopo tre sconfitte. Siamo partiti molto bene e poi è venuta fuori la qualità del Pisa. E' ancora una squadra viva, dovremo stare molto attenti ma vincere domenica sarà il nostro vero match point". A De Rossi è stato chiesto anche della situazione burrascosa in casa Roma : "Non la sto vivendo. Sto guardando da fuori. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c'è un po' di baruffa mediatica, e un po' all'interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento ".

Le parole di De Rossi

De Rossi in conferenza è stato interpellato anche sul suo futuro: "Non ho mai iniziato e finito una stagione, ci sono stati tanti accostamenti che a me fanno piacere. Per me la fretta non esiste, sono abitudinario: se sto bene in un posto mi ci lego a doppia mandata". Tornando al presente, ha giudicato così il momento del Pisa: "È una squadra viva. Al 58' contro il Torino hanno avuto l'occasione sullo 0-0 per segnare il vantaggio. È una squadra in salute che è inferiore a Roma e Como ma con squadre alla sua portata, e ovviamente metto dentro anche il Genoa, è sempre stata in partita fino alla fine. È una squadra viva, ha l'ultima opportunità di fare l'impresa. Non ho visto una squadra morta. E con Gila ho visto altrettanto. Una squadra che perdeva per un dettaglio. Fare un confronto fra gli allenatori non sarebbe elegante né per uno né per l'altro".