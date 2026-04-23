Il Genoa e quella scritta virale sulla maglia: cosa c'è dietro e perché non è solo pubblicità

GENOVA - Dalla manica del Grifone a oltre la Manica: un goliardico promemoria di Ceres e del Genoa agli amici inglesi sulla bandiera di San Giorgio. La Croce di San Giorgio è infatti sulla maglia da trasferta del Genoa nonché sulle bandiere di Genova e dell’Inghilterra . Non è un caso però che le due bandiere siano identiche: una storia tramandata racconta che l’Inghilterra prese in affitto la Croce di San Giorgio proprio dalla città ligure dal 1771. Dopo 255 anni, con il tono irriverente che lo contraddistingue, Ceres, sponsor del club ligure, ha avviato una campagna pubblicitaria con tanto di "gentle reminder" (gentile promemoria) in terra inglese.

Il legame con la Croce di San Giorgio

L’attivazione è iniziata con il video del creator Pietro Filacorda, che ripercorre il legame storico tra la Croce di San Giorgio, Genova, Inghilterra e Grifone. È continuata poi sul campo, in occasione della partita che il Genoa ha vinto 2-1 domenica scorsa in casa del Pisa, storica sfida tra ex Repubbliche Marinare. Il Genoa è sceso in campo con la seconda maglia - il cui design è ispirato proprio alla croce di San Giorgio - con uno speciale messaggio sulla manica, dove di solito è posizionato il logo Ceres, rivolto agli inglesi: "Nice flag England, is that ours?", ovvero "bella bandiera, Inghilterra, è la nostra?". La campagna raggiunge il suo culmine oggi durante la festa nazionale dedicata a San Giorgio nei luoghi più iconici di Londra dove saranno esposte da Ceres affissioni dal taglio ironico rivolte a tutti gli inglesi: “Genoa calling. London paying?” ("Genova chiama. Londra paga?") e “Genoa’s flag rent is 255 years overdue. At least buy us a round” ("l'affitto della bandiera di Genova è in arretrato da 255 anni. Almeno offriteci da bere!"). Dopo il motto “It’s coming home” preso in prestito per il lancio, con l'attivazione “The Longest Tab in History” si chiude il cerchio sulla maglia da trasferta del Genoa e si celebra il legame tra Genova e l'Inghilterra con il tono irriverente che contraddistingue da sempre la comunicazione targata Ceres. E i social approvano.