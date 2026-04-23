Il Genoa presenta la pre season 26/27 in Val di Fassa
Per il quarto anno consecutivo, il Genoa svolgerà il ritiro estivo in Val di Fassa. La splendida località di montagna del Trentino vedrà protagonisti i giocatori rossoblù dal 16 al 26 luglio. Genoa che si allenerà presso il Centro Sportivo Benatti di Moena, teatro anche delle amichevoli dei liguri, due quelle già fissate: una contro il Trento domenica 19 luglio e l'altra contro il Vicenza, neo promosso in Serie B, sabato 25 in orari da definirsi. Lì ci sarà anche il Genoa Village che ospiterà iniziative e opportunità di incontro con i tesserati. Durante la permanenza in Val di Fassa si svolgeranno vari eventi, tra cui la presentazione ufficiale della squadra, in aggiunta a serate per tifosi e residenti per rafforzare il legame con il club rossoblù.
Genoa in Val di Fassa per il ritiro estivo
In virtù del nuovo accordo sancito su base annuale, Genoa, ApT Val di Fassa e Trentino Marketing, rafforzano la collaborazione nell’ambito sportivo con l’obiettivo di rendere sempre più attrattivo il soggiorno dei tifosi. Il team avrà a disposizione le strutture collaudate nelle stagioni precedenti, oltre al supporto logistico di tutte le località che fanno parte del comprensorio della Fassa. Alla presentazione del ritiro è intervenuto il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella: "Siamo molto soddisfatti di annunciare il rinnovo sia per i rapporti con APT e Trentino Mktg, sia per la qualità del soggiorno garantita in una location suggestiva come la Val di Fassa. Il rapporto di fiducia consolidatosi con le istituzioni sta facendo da ponte per attivare nuove iniziative con realtà del territorio e del tessuto commerciale. Nei nostri piani di sviluppo avvalersi di partner come APT e Trentino Mktg rappresenta un punto a favore di grande importanza. Questa pre-season è l’occasione per dare il benvenuto a Schooner Viaggi che sarà il nostro travel partner ufficiale".
Le parole di Lorenz e Rossini
Parola anche al presidente ApT Val di Fassa Fausto Lorenz: "È con vero piacere che ospitiamo per il quarto anno consecutivo il Genoa CFC in Val di Fassa, dove il rapporto con dirigenza, staff tecnico, calciatori e, naturalmente, tifosi si è consolidato nel tempo. Si tratta di una collaborazione significativa, che conferma non solo la fiducia reciproca, ma anche la qualità delle nostre strutture e l’unicità del contesto naturale che caratterizza la valle. La presenza del club più antico d’Italia sulle Dolomiti rappresenta ogni volta un momento speciale, capace di coinvolgere e appassionare sia gli ospiti, sia i tifosi. Siamo convinti che in Val di Fassa squadra e staff troveranno le condizioni ideali per prepararsi al meglio per ottenere ottimi risultati nella prossima stagione calcistica". Infine l'intervento di Maurizio Rossini, amministratore delegato Trentino Marketing: "Siamo orgogliosi di ospitare in Trentino per il quarto anno consecutivo il Genoa CFC, un club che rappresenta la storia del calcio italiano. La Val di Fassa si conferma anche quest’anno la sede ideale per la preparazione atletica di alto livello, grazie a strutture qualificate e servizi efficienti. Allo stesso tempo è una destinazione che va oltre il campo da gioco: il clima fresco dell’estate, la natura e la qualità dell’accoglienza rendono speciale l’esperienza per i giocatori e per i tanti tifosi. I sostenitori rossoblù potranno vivere da vicino allenamenti e amichevoli, partecipare alle serate in piazza e alle iniziative del village, ritagliandosi anche momenti di sport, scoperta e benessere immersi nel cuore delle Dolomiti e nella calda ospitalità che la Val di Fassa sa offrire".