Il Genoa presenta la pre season 26/27 in Val di Fassa

Genoa in Val di Fassa per il ritiro estivo

In virtù del nuovo accordo sancito su base annuale, Genoa, ApT Val di Fassa e Trentino Marketing, rafforzano la collaborazione nell’ambito sportivo con l’obiettivo di rendere sempre più attrattivo il soggiorno dei tifosi. Il team avrà a disposizione le strutture collaudate nelle stagioni precedenti, oltre al supporto logistico di tutte le località che fanno parte del comprensorio della Fassa. Alla presentazione del ritiro è intervenuto il direttore generale del Genoa Flavio Ricciardella: "Siamo molto soddisfatti di annunciare il rinnovo sia per i rapporti con APT e Trentino Mktg, sia per la qualità del soggiorno garantita in una location suggestiva come la Val di Fassa. Il rapporto di fiducia consolidatosi con le istituzioni sta facendo da ponte per attivare nuove iniziative con realtà del territorio e del tessuto commerciale. Nei nostri piani di sviluppo avvalersi di partner come APT e Trentino Mktg rappresenta un punto a favore di grande importanza. Questa pre-season è l’occasione per dare il benvenuto a Schooner Viaggi che sarà il nostro travel partner ufficiale".

Le parole di Lorenz e Rossini

Parola anche al presidente ApT Val di Fassa Fausto Lorenz: "È con vero piacere che ospitiamo per il quarto anno consecutivo il Genoa CFC in Val di Fassa, dove il rapporto con dirigenza, staff tecnico, calciatori e, naturalmente, tifosi si è consolidato nel tempo. Si tratta di una collaborazione significativa, che conferma non solo la fiducia reciproca, ma anche la qualità delle nostre strutture e l’unicità del contesto naturale che caratterizza la valle. La presenza del club più antico d’Italia sulle Dolomiti rappresenta ogni volta un momento speciale, capace di coinvolgere e appassionare sia gli ospiti, sia i tifosi. Siamo convinti che in Val di Fassa squadra e staff troveranno le condizioni ideali per prepararsi al meglio per ottenere ottimi risultati nella prossima stagione calcistica". Infine l'intervento di Maurizio Rossini, amministratore delegato Trentino Marketing: "Siamo orgogliosi di ospitare in Trentino per il quarto anno consecutivo il Genoa CFC, un club che rappresenta la storia del calcio italiano. La Val di Fassa si conferma anche quest’anno la sede ideale per la preparazione atletica di alto livello, grazie a strutture qualificate e servizi efficienti. Allo stesso tempo è una destinazione che va oltre il campo da gioco: il clima fresco dell’estate, la natura e la qualità dell’accoglienza rendono speciale l’esperienza per i giocatori e per i tanti tifosi. I sostenitori rossoblù potranno vivere da vicino allenamenti e amichevoli, partecipare alle serate in piazza e alle iniziative del village, ritagliandosi anche momenti di sport, scoperta e benessere immersi nel cuore delle Dolomiti e nella calda ospitalità che la Val di Fassa sa offrire".