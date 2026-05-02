De Rossi sul futuro: "La mia una carriera un po' particolare. Ho ambizioni ma nessuna fretta"

De Rossi: "Salvezza? Bello finire non aspettando le sconfitte degli altri"

Così Daniele De Rossi ai microfoni di Sky Sport nel dopo gara di Atalanta-Genoa: "Secondo me hanno creato più oggi 11 contro 11 che in 11 contro 10 all’andata. Ogni sostituzione entrava un giocatore più forte dell’altro, ci sta di soffrire, ma abbiamo creato anche noi, abbiamo messo in difficoltà l’Atalanta. Cavalcata lunga, quando dico che siamo salvi non lo dico per spocchia. Perché i punti da fare sono quelli, questo punto ci avvicina ancora di più. Bello finire non aspettando le sconfitte degli altri, oggi abbiamo giocato alla pari, così come abbiamo fatto con il Como domenica".

De Rossi e il futuro al Genoa: "Ho ambizioni ma non ho fretta"

Sul suo futuro, in attesa di una decisione definitiva, Daniele De Rossi sembra avere le idee chiare: "Io ho ambizioni ma non ho fretta. Carriera un po’ particolare la mia, sono un allenatore giovane ma ho già tanti subentri, anche più di allenatori molto più esperti di me. Sono subentrato alla Spal, alla Roma e anche qui al Genoa. Non ho mai iniziato e finito una stagione, quindi la fretta sarebbe cattiva consigliera. Sto lavorando con grande passione, chiedendo e stimolando la società a capire quanto questo gruppo sia sano. Un gruppo che deve rimanere forte per le ambizioni mie ma soprattutto per quelle della società". E sulla prossima campagna trasferimenti, De Rossi non usa troppi giri di parole: "Il Genoa eredita una situazione particolare da tanti anni, i patti erano chiari dall’inizio. Abbiamo necessità di fare delle cessioni, come tante squadre in Italia. Abbiamo giocato a carte scoperte, ma è chiaro che se cambi tanti giocatori devono arrivare giocatori forti. Anche noi allenatori pensiamo a noi, non vogliamo fare la fine del sorcio come diciamo noi a Roma... I dirigenti hanno come noi un’ambizione incredibile, ma questa ambizione non deve essere sfruttata, cercata e raggiunta lontano da Genova".

De Rossi, parole al miele per Amorim

Amorim regista del futuro, anche dopo la prova ordinata di oggi: "Lo ha condizionato oggi il giallo, ma l’ha gestito bene e da giocatore maturo. Non ha fatto altri falli, pur avendo Ederson in quella zona del campo. Noi lo abbiamo preso per quello ed è un giocatore importante anche in fase di non possesso. Deve fare uno scalino in più sotto l’aspetto della gestione della palla perché deve toccare tanti palloni", parola di Daniele De Rossi.