L’Atalanta prova a soffiare Criscito e i figli al Genoa, ma lui dice no: il retroscena

Il cuore di Mimmo Criscito dice, ancora, Genoa . E per questo rinuncia a un’offerta importante dell’ Atalanta . La storia risale a qualche settimana fa: Michele Sbravati è il responsabile del vivaio del Genoa dal 2008 al 2024, quando le strade si separano perché approda alla Juventus . Al Genoa resta in eredità un altro Sbravati , Jacopo , suo figlio, allenatore nel settore giovanile. Guida la Primavera , pochi giorni fa viene sollevato dall’incarico e gli viene offerta l’ Under 15 . Rifiuta. Il ruolo passa a Criscito e il futuro è già delineato: oggi i ragazzi, domani la prima squadra.

Criscito sta bene al Genoa e si sente genoano: resta a Genova

Nel frattempo Sbravati lascia la Juve e va all’Atalanta. E cosa fa? Fa chiamare Criscito per proporgli la panchina dell’Under 23 allenata dall’amico di Mimmo, Salvatore Bocchetti. E con lui in nerazzurro ci sarebbe spazio anche per i figli Alfredo (difensore classe 2012) e Alessandro (attaccante classe 2013), di cui da tempo si parla un gran bene, in Liguria e non solo. La trattativa, chiamiamola così, non va a buon fine perché Mimmo Criscito non solo sta bene al Genoa e si sente genoano, ma ha dato una parola e la vuole mantenere. Anche perché sa che quando andrà via De Rossi salvo tragedie il posto sarà suo. E poi a buon peso è pure amico di Salvatore Bocchetti. Risultato: Criscito resta ovviamente a Genova e con lui tutta la famiglia.