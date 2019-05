Spalletti: «Inter, conta solo la Champions»

APPIANO - Luciano Spalletti ha mostrato ottimismo alla vigilia della partita decisiva contro l’Empoli nella quale la sua squadra si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League. Non si è parlato di futuro, ma solo della formazione di Andreazzoli e di un’affermazione che ad Handanovic e compagni serve tremendamente.



Com’è trascorsa questa settimana alla Pinetina?

La squadra si è riempita la testa di buone prospettive e di idee da mettere in campo a disposizione di quello stadio carico di amore e di affetto. Abbiamo l’obiettivo di riportare l’Inter per il secondo anno consecutivo in Champions e non vogliamo sbagliare.



L’Empoli ha subito 68 gol finora in campionato. E’ questo il tallone d’Achille dei vostri avversari?

Durante il campionato ci sono varie fasi durante le quale ci sono dei risultati e altre frasi nelle quale magari si hanno risultati diversi, di un altro tipo. L’Empoli è il cliente più scomodo da affrontare in questo momento, ma sarà difficile anche per loro.

Andreazzoli, al quale lei è molto legato, spera che entrambi sarete felici a fine partita.

Ci può stare in base ai risultati ed è anche il mio augurio. All’Empoli, ad Andreazzoli e a tutte le persone che fanno questo sport con sentimento sono legato. Poi però sono l’allenatore dell’Inter e l’Inter è un carico emotivo per cui fai dii tutto per accontentare chi vuole bene a questa maglia.



Che squadra ha visto in settimana durante gli allenamenti?

Ci siamo allenati nella maniera giusta e abbiamo fatto dei buoni allenamenti, senza essere disturbati dal carico della tensione, dall’importanza della partita. Ho visto la consapevolezza di quello che vuol dire essere un calciatore dell’Inter.

Ci sono punti di contatto tra il finale dello scorso campionato e questo?

Ci sono perché la partita ha la stessa valenza. In una finale di campionato, la partita decisiva diventa il massimo come attesa, la gara per realizzare il risultato che vorresti. Il carico emotivo è importante e io ci sono abituato perché mi succedeva anche quando ero alla Roma. La squadra ha avuto gli insegnamenti giusti per arrivare preparata a questo confronto.

Viste le difficoltà recenti a San Siro, con il comunicato minaccioso della curva, avrebbe preferito giocare questa partita in trasferta?

I nostri tifosi vogliono bene all’Inter e preferisco giocarla a San Siro perché i nostri tifosi si sono sempre comportati nella maniera corretta. Trasmettono alla squadra quello che loro non possono mettere in campo e i calciatori devono essere bravi a renderli felici.



L’Empoli è l’avversario più difficile in questo momento?

La posta in palio annulla il percorso precedente perché siamo davanti al traguardo e devi esibire il tuo marchio, il tuo repertorio, il meglio di te stesso.



E’ preoccupato dal fatto che qualche partita da dentro o fuori la squadra l’ha sbagliata?

So che ci sono delle tensioni e le certe partite si possono anche sbagliare, ma ci sono tante altre partite che abbiamo fatto bene. Mi aspetto che loro mettano dentro quelli ingredienti che loro si riconosco e hanno mostrato in tante gare. Per riportare l’Inter per la seconda volta di fila in Champions League. Ci stiamo riempiendo la testa non preoccupandoci delle partite perse, ma noi non ci pensiamo.