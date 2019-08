Inter, ufficiale Alexis Sanchez dal Manchester United

MILANO - Con un comunicato sul sito e sui profili social, l'Inter ufficializza l'arrivo di Alexis Sanchez in prestito dal Manchester United fino al 30 Giugno 2020. "Il calcio, nella vita di Alexis Sanchez, ha sempre rappresentato tutto: la gioia e la felicità piene le ha sempre collegate all'avere un pallone tra i piedi. Ora lo farà rotolare indossando i nostri colori: a lui vanno l'abbraccio e l'in bocca al lupo di tutta la famiglia nerazzurra. #WelcomeAlexis". Queste le ultime parole del comunicato del club che dà il benvenuto al ragazzo cileno nella famiglia nerazzurra, su esplicita richiesta dell'allenatore Antonio Conte. Sanchez detiene il record di presenze (130) e di gol (43) con la nazionale cilena con la quale entra nella storia vincendo la Coppa America per due anni consecutivi, nel 2015 e nel 2016. L'Inter nello stesso giorno, dunque, ufficializza prima Cristiano Biraghi e poi Alexis Sanchez per mettere a disposizione di Conte la migliore rosa possibile per campionato e Champions League.