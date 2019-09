Inter, Marotta: "Conte esorta tutti e ha ragione"

MILANO – A nove mesi dal suo insediamento nell’Inter Beppe Marotta vive ancora come una novità la sfida contro il Milan: “Per me è il terzo tipo di derby, è una bella cosa – le parole dell’amministratore delegato nerazzurro a Dazn - ha sempre un sapore particolare, le squadre combattono con animosità, per rispetto anche del tifo allo stadio. Sappiamo il sapore di questo derby. Le parole di Conte? Ha ragione, è una grande esortazione rivolta a tutti, anche alla dirigenza: per arrivare a vincere bisogna eliminare gli errori. Bisogna crescere, ma questo fa parte della nostra attività: raccogliamo quest’esortazione che ha fatto”.