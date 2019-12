Inter, Zanetti: "Ibrahimovic? Non c'ho parlato. Contenti di Lautaro"

MILANO – Con la sua Inter in vetta alla classifica Javier Zanetti fa il punto della situazione a margine del ‘Dinner Charity Gala’, organizzato dalla Fondazione Pupi: “E’ momento importante, molto positivo, ma manca ancora tantissimo – dice il vicepresidente nerazzurro - i ragazzi e il mister stanno facendo un ottimo lavoro, ma sappiamo che il campionato è molto difficile, già venerdì affrontiamo una partita molto complicata. Lautaro? Non sono sorpreso perché eravamo convinti che avrebbe dimostrato il suo valore. Lavora con umiltà ed è un patrimonio importante del club. È un investimento che guarda al futuro. Siamo contenti”.

Zanetti su Ibra e Messi

Zanetti non può che elogiare il lavoro di Antonio Conte: “Eravamo convinti di iniziare un percorso importante, con un allenatore bravo e di grande esperienza. Sono contento del lavoro che sta facendo. Adesso che ci siamo conosciuti e stiamo tanto tempo insieme capisco la sua cultura del lavoro”. Poi sul mercato: “Abbiamo le idee chiare e se ci sarà l'opportunità interverremo sul mercato – dice Zanetti - ma solo con giocatori utili per il salto di qualità. De Paul? Conosce bene il calcio italiano, si è messo in mostra negli ultimi anni. Manca però ancora molto al mercato. Messi da noi? No. Ibrahimovic? Non ci ho parlato, ma traspare che vuole continuare a giocare”.