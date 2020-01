Conte: “Non parlo di Vidal ma la coperta dell'Inter è troppo corta”

MILANO - “Vidal? Non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa dell’Inter, lo fa chi di dovere. Ho affrontato questa partita senza quattro elementi. Atalanta intensa e con molta forza fisica, abbiamo retto botta. Abbiamo fatto il possibile per cercare di vincerla”. Antonio Conte lamenta, ancora una volta, la mancanza di ricambi per la sua Inter, oggi costretta all’1-1 dall’Atalanta. “Ho dei ragazzi eccezionali, l’unica cosa che spero è quella di non avere defezioni. Altrimenti la situazione diventa problematica - ha detto il tecnico nerazzurro a Dazn -. Oggi eravamo tiratissimi a centrocampo, stiamo cercando di recuperare Sanchez. La situazione non è semplice. La coperta è troppo risicata, andiamo avanti e cerchiamo di fare il nostro meglio. Oggi abbiamo dato tutto. Noi stiamo ballando soltanto da sei mesi e abbiamo undici punti in più di loro che lavorano da quattro anni con lo stesso allenatore e che fanno acquisti specifici. Sensi? Son contento perché ha fatto 70 minuti in una partita molto intensa, rientrerà piano piano a regime. Continuiamo a lavorare, la classifica non deve ingannarci”.

L'Inter frena contro l'Atalanta