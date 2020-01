Inter, Martinez: "Obiettivo scudetto, Conte mi ha fatto crescere"

MILANO - I gol, l'intesa con Lukaku, la corsa scudetto, l'impotanza di Antonio Conte, l'amore per l'Argentina e una frecciatina a Luciano Spalletti. Lautaro Martinez si racconta a 360° ai microfoni dell'emittente argentina TycSports: "Ho sempre sognato di far parte di un club come l'Inter, quest'anno la situazione è cambiata. Quando sono arrivato ho cambiato paese e tipo di calcio ma uno si rende conto del suo rendimento in allenamento, sa cosa sta dando, cosa sta facendo. Sentivo di aver bisogno di un'opportunità. Ovviamente davanti c'era Icardi, che era il capitano dell'Inter, un goleador. Spalletti mi ha messo qualche volta dietro di lui, avrei potuto fare anche quel ruolo ma non ho avuto minutaggio".

Obiettivo scudetto

Con la squadra pienamente in lotta per lo scudetto, Martinez non si nasconde: "La Juventus gioca bene, ha calciatori importanti ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro, a dare il massimo, fare 3 punti di partita in partita per rimanere lì. Il campionato è fra i nostri obiettivi. Siamo usciti dalla Champions ma abbiamo ancora obiettivi importanti per cui lottare. In campionato siamo messi bene, c'è l'Europa League, siamo andati avanti in Coppa Italia, abbiamo davanti degli obiettivi che ci faranno migliorare ancora". L'argentino, dopo le parole su Spalletti, si sbilancia anche su Antonio Conte: "Vive il calcio in modo speciale e ce lo ha trasmesso sin dal primo giorno. Ha convinto noi giocatori e gli altri che lavorano qui a dare il meglio e si vedono i risultati. Con Conte sono cresciuto molto: ho imparato molto da lui ed è in gran parte grazie al mister se sono ora a questi livelli".

Lukaku e la Nazionale

Nella crescita di Lautaro Martinez c'è anche la grande intesa con Romelu Lukaku, che sembra il partner d'attacco perfetto per l'argentino. L'attaccante esalta il belga e spera di rimanere un elemento importante della Nazionale argentina: "Lukaku è una grande persona, imparo molto da lui. Sono felice del rendimento che sto avendo, so che quello che faccio all'Inter è ciò che poi mi porta a far parte della Nazionale argentina. Devo lavorare ogni giorno per indossare la maglia dell'Argentina, Scaloni si fida molto di me e sono stato presente in tutte le convocazioni, questo è importante. La Nazionale sta facendo passi importanti". Inevitabile una battuta su Messi e su un suo possibile approdo al Barcellona: "Oggi sono un giocatore dell'Inter e sono felice qui, la gente mi vuole bene. Il fatto che si parli di me significa che sto facendo bene e che devo continuare su questa strada. Sono molto tranquillo, molto contento e a mio agio all'Inter".