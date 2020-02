Inter, è caos calendario: il recupero con la Sampdoria il 20 maggio?

L’emergenza Coronavirus blocca la Serie A… e il calendario dell’Inter. Il rinvio della sfida contro la Sampdoria ha ben presto spostato l’attenzione sul possibile recupero: trovare una data utile potrebbe cominciare a diventare complicato, considerando anche che questo è l’anno dell’Europeo e che quindi non si potrà travalicare il paletto temporale del 24 maggio, cioè il giorno dell’ultima di campionato. La squadra di Conte, come si sa, è impegnata oltre che nella corsa scudetto anche in Europa League (giovedì probabile scontro a porte chiuse o in campo neutro con il Ludogorets) e nella semifinale di Coppa Italia. Considerando il più che probabile passaggio agli ottavi - i nerazzurri hanno vinto 2-0 in Bulgaria -, non ci sarebbero date utili al recupero dell’incontro con la Samp fino all’8 aprile. Ma avanzando via via nel torneo continentale, ovviamente, il match contro Ranieri rischierebbe di slittare ancora, facendo altresì i conti con il ritorno della semifinale di Coppa Italia al San Paolo il 5 marzo. Se l’Inter dovesse andare avanti in entrambe le competizioni, la prima data utile per il recupero tra Inter e Sampdoria sarebbe il 20 maggio, il mercoledì prima dell’ultima di campionato.

Il (possibile) calendario dell’Inter fino al 20 maggio

Giovedì 27 febbraio: ritorno sedicesimi di finale Europa League

Giovedì 5 marzo: ritorno semifinali di Coppa Italia

Giovedì 12 marzo: andata ottavi di finale Europa League

Giovedì 19 marzo: ritorno ottavi di finale Europa League

Mercoledì 25 marzo: sosta per le nazionali

Mercoledì 1 aprile: sosta per le nazionali

Giovedì 9 aprile: andata quarti di finale Europa League

Giovedì 16 aprile: ritorno quarti di finale Europa League

Mercoledì 22 aprile: turno infrasettimanale Serie A

Giovedì 30 aprile: andata semifinali Europa League

Giovedì 7 maggio: ritorno semifinali Europa League

Mercoledì 13 maggio: finale di Coppa Italia

Mercoledì 20 maggio: PRIMA DATA DISPONIBILE