Zanetti: "Playoff scudetto? Complicato. Mi auguro che Lautaro resti all'Inter"

MILANO – L’Italia e il nostro sport sono fermi e Javier Zanetti racconta come sta vivendo questi giorni duri, in isolamento domestico come tutti a causa del Coronavirus, nella speranza di una graduale ripresa. “E' una situazione molto difficile, drammatica in tutto il mondo, perché il Coronavirus sta colpendo tante popolazioni – le parole del vicepresidente dell’Inter a Sky Sport - non possiamo sottovalutare niente. C'è grande preoccupazione e noi per primi, avendo la proprietà cinese, ci siamo resi conto che si trattava di una cosa molto grave. Purtroppo è arrivata anche in Italia, con tanti morti e tanti malati. Dobbiamo stare molto attenti. Pensare alla ripresa oggi è molto difficile. Fino al 13 aprile dobbiamo restare a casa per far sì che questo virus si possa calmare e la curva possa scendere. E' molto difficile pensare a una ripresa. Quelli che dovranno prendere delle decisioni per il futuro del calcio dovranno stare molto attenti perché si parla della salute e siamo molto preoccupati. Non è un interruttore che si spegne e si riaccende. Bisogna capire anche l'aspetto psicologico dei giocatori: io percepisco grande preoccupazione da parte di tutti e questo dovrà essere compreso. Lavoro da casa con il mister (Antonio Conte, n.d.r.), con Oriali e con tutti gli altri e stiamo lavorando tutti insieme”.

Zanetti, i playoff scudetto e Lautaro

All’idea di una ripresa del campionato con playoff tra Juve, Lazio e Inter per assegnare lo scudetto, Zanetti non dà un parere certo: “Trovare una formula è complicato in questo momento. Per le semifinali di Coppa Italia c'è più tempo, ma prima bisogna capire quando la situazione sarà sistemata. Bisognerà anche stare attenti a non compromettere la prossima stagione. Non è semplice prendere una decisione. Dobbiamo vedere tutte le carte sul tavolo e sperare poi di prendere la decisione giusta”. Il discorso si sposta poi sul calciomercato, con Lautaro Martinez finito sul taccuino di tanti top team: “Ora fa parte del patrimonio del nostro club ed è un ragazzo che è cresciuto tantissimo ad appena 22 anni. Io, vedendolo allenarsi tutte le settimane, lo vedo felice con noi e mi auguro che resti a lungo. Lui insieme ad altri rappresentano un patrimonio importante per il nostro club”.