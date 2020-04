Candreva, allenamento e quarantena in dolce compagnia

MILANO - Come ha fatto da agosto fino ad un mese fa, rinfrancato dalla "cura Conte", Antonio Candreva continua a correre. L'esterno nerazzurro, con un video dal suo profilo personale Instagram, ha mostrato una parte del suo allenamento...in dolce compagnia. Insieme all'ex Juve e Lazio alle prese con il tapis roulant, anche la compagna Allegra Luna, impegnata a sollevare pesi per tenersi in forma in questo periodo di quarantena forzata, per un allenamento casalingo in attesa che tutto torni alla normalità.