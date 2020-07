"Inter, Lazaro verso il ritorno a Milano"

NEWCASTLE - Valentino Lazaro potrebbe tornare all'Inter. L'esterno, ceduto al Newcastle United in prestito con diritto di riscatto dopo una prima parte di stagione deludente a Milano, non è soddisfatto dell'esperienza in Premier League e la prossima settimana discuterà il futuro con la dirigenza del club inglese. Lo riporta il quotidiano "ChronicleLive", spiegando che il riscatto di Lazaro da parte del Newcastle al momento sembra molto complicato, anche perché l'austriaco vuole rassicurazioni su una maglia da titolare per la prossima stagione.

