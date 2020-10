Ansia Inter, anche Radu positivo al Coronavirus?

MILANO - In casa Inter l'allarme Coronavirus, già ampiamente scattato, può allargarsi ancora di più. Dopo le positività di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar emerse dai ritiri delle rispettive nazionali in giro per il mondo, e quelle di Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, alla Pinetina, arrivate ieri, potrebbe esserci un nuovo calciatore contagiato dal Covid. Si tratterebbe del portiere romeno classe '97 Ionut Radu. E aumenta l'ansia interista, anche in vista del derby contro il Milan alla ripresa del campionato.