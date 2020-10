Inter, Conte: "Bene Eriksen. Hakimi positivo? E' stata dura saperlo"

MILANO - Antonio Conte analizza il pareggio per 2-2, al Meazza, con il Borussia Mönchengladbach, nel primo match stagionale nella fase a gironi della Champions League. L'allenatore nerazzurro promuove Christian Eriksen, tornato titolare stasera: “Per me ha fatto una buonissima partita così come tutta la squadra con impegno e applicazione - le parole di Conte a Sky Sport - gli abbiamo chiesto di essere più decisivo in fase di possesso, secondo me comunque ha fatto una buona partita come tutti gli altri del resto”. Sapere che Hakimi era positivo al Coronavirus è stato uno shock, poche ore prima del match: “Non è stato semplice dal punto di vista psicologico oggi ricevere la notizia di Hakimi positivo alle 17 - spiega Conte - stamattina si è allenato con noi e oggi avrebbe dovuto giocare. I ragazzi hanno dimostrato di essere uomini prima che calciatori”.

Conte: "Abbiamo fatto la partita"

Conte promuove la sua Inter: "Oggi abbiamo giocato bene, il Borussia ha giocatori forti, tecnici e veloci, ma nonostante ciò la gara l’abbiamo fatta noi. Non ricordo parate di Samir Handanovic. Abbiamo avuto molte occasioni per vincere la gara. Sicuramente possiamo migliorare in alcune situazioni e noi dobbiamo essere bravi in questo". Alla fine la squadra ha concluso con il fiato corto: "Dalla panchina potevamo fare molto poco, anche perché il primo cambio è stato di Lautaro con Sanchez - speiga Conte - Bastoni ha fatto solo due allenamenti con noi, Brozovic veniva da un affaticamento e non c'era nemmeno Sensi. Nainggolan si è allenato ieri con noi per la prima volta".