Inter, Vidal già corre

MILANO - Niente riposo per Arturo Vidal. Mentre i compagni di squadra hanno avuto in "regalo" da Conte due giorni di relax (oggi e domani) e resteranno a casa con le rispettive famiglie (il gruppo squadra nerazzurro è in isolamento fiduciario dopo i 6 casi di Covid degli scorsi giorni), il cileno oggi ha corso alla Pinetina alla ricerca della migliore condizione dopo l'intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro effettuato due settimane fa a Barcellona. I suoi progressi sono notevoli e a breve potrà rientrare in gruppo. Di certo l'ex Barcellona ha fretta e intende accorciare i tre tempi: altro che un mese per tornare a disposizione di Conte... Lui vorrebbe esserci già a Bologna sabato prossimo, almeno in panchina, oppure per il recupero di mercoledì 7 a San Siro contro il Sassuolo.