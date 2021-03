Inter, anche Vecino è negativo

MILANO - Dopo Handanovic, anche Vecino si è negativizzato e torna a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista uruguaiano, colpito dal Covid pochi giorni dopo la trasferta di Torino contro i granata, ha superato il virus e potrà dunque iniziare il percorso che lo porterà a tornare a disposizione di Conte. In questi due giorni ha in programma le visite mediche necessarie per aggiornare l'idoneità nella speranza di poter essere convocato per la trasferta di sabato a Bologna.