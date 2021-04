Marotta: «Covid? E' stata dura»

MILANO - Per la prima volta a San Siro dopo aver sconfitto il Covid, Giuseppe Marotta ha parlato a Dazn e ha raccontato la sua esperienza con il Covid. "Sono in ripresa dopo essere uscito da un'esperienza pesante dal punto di vista della salute - ha ammesso -, un'esperienza che ti segna, ma che ti insegna anche. Ringrazio per il lavoro che ha fatto all'apparato sanitario lombardo composto da medici e paramedici". L'ad nerazzurro era stato al Meazza per il derby vinto contro il Milan 3-0 il 21 febbraio, ma anche se alle prese con il virus e costretto in ospedale e a casa, è rimasto in contatto con il mondo interista anche nei 40 giorni di malattia. "I contatti con la società sono stati continui e, anche se non sono stato presente, ho seguito tutto. Non posso che essere lusingato da quello che è successo e dai risultati ottenuti in queste settimane".