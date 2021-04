Conte: “I programmi futuri dell’Inter? Non sappiamo cosa accadrà”

L’Inter si salva con Eriksen al Maradona. Contro il Napoli la striscia di Conte si interrompe a 11 vittorie consecutive, ma i punti di vantaggio sul Milan sono nove. Il margine scudetto è ancora ampio. “In questo momento dobbiamo concentrarci sul presente e non pensare alle mosse del prossimo anno - ha detto il tecnico a Sky Sport - Non sappiamo quali saranno i programmi, parlare di mercato non ha senso. Sono contento del gruppo che ho, è cresciuto in modo importante. In altre situazioni oggi l’avremmo persa. Invece si è vista una squadra che sa quello che vuole. Quando sarà finito tutto, ci sarà tempo per capire e conoscere la situazione”.