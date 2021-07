Inter, Calhanoglu è carico: "Non vedo l'ora di giocare per Inzaghi"

MILANO - Hakan Calhanoglu (che vestirà la maglia numero 20) scalpita per il suo esordio in nerazzurro e questo suo entusiasmo lo ha fatto percepire in una recente intervista rilasciata a Dazn. Il giocatore turco ha elogiato il suo nuovo allenatore Simone Inzaghi facendo anche un paragone con un suo ex giocatore: "Alla Lazio ha giocato con Luis Alberto nel mio ruolo, e io e lo spagnolo siamo simili in qualcosa. Mi piace l'attenzione del mister, come mi parla, come ci sentiamo". L'ex Milan ha anche parlato della super coppia Lautaro-Lukaku : "Non vedo l'ora di giocare con loro, prima dovremo conoscerci ma poi vogliamo divertirci".

Calhanoglu: "Pioli, l'unico a volermi davvero"

Non è mancato un pensiero alla sua ex squadra, il Milan, con parole di stima verso Stefano Pioli: "Ha fatto un grande lavoro con me, mi ha lasciato giocare nel mio ruolo e per questo ho creato tante occasioni e fatto tanti assist. Devo dirgli grazie veramente - aggiunge - Lui era l'unico che mi voleva tanto al Milan, ci siamo parlati molte volte ma poi ha rispettato la mia decisione e mi ha fatto gli auguri". Sulla trattativa lampo che lo ha visto passare dal Milan all'Inter: "Si è svolto tutto velocemente, mi hanno chiamato Ausilio e Inzaghi, se ti vuole una squadra che è già forte, c'è grande voglia di andarci - aggiunge - Non sono il primo né sarò l'ultimo a passare dall'Inter al Milan, volevo solo guardare in avanti con grande rispetto per i rossoneri. Poi i tifosi fanno rumore, è normale".

Calhanoglu: "Eriksen? Spero di abbracciarlo presto"

Il fantasista turco ha parlato anche di Christian Eriksen, giocatore che ha avuto modo di conoscere tramite il suo ex compagno Simon Kjaer: "Grande rispetto per lui, un giocatore che mi piace molto. Lo conosco tramite Kjaer, ne ho parlato con lui, gli ho chiesto subito di quanto successo. Speriamo di rivederlo presto per abbracciarlo".