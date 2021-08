MILANO - Il Volendam, attraverso un Tweet sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l'arrivo in prestito di Filip Stankovic, portiere 19enne della Primavera interista, fino al 30 giugno 2022. Per il classe 2002, figlio d'arte dell'ex centrocampista di Lazio e Inter Dejan Stankovic, nonchè nipote dell'allenatore della Slovenia U21 Milenko Acimovic (anche lui ex calciatore), si tratta del primo trasferimento della carriera lontano dalla squadra in cui è cresciuto.