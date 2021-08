Inzaghi: "Inter, meglio di così... Ora un altro attaccante"

MILANO - Debutto vincente per la nuova Inter di Simone Inzaghi , 4-0 al Genoa davanti ai propri tifosi. Nel post partita la soddisfazione dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Dazn: "Ero abbastanza sicuro della squadra, li vedo lavorare dall'8 luglio con entusiasmo, voglia di imparare i concetti nuovi. Abbiamo cominciato nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi che sono potuti tornare allo stadio, meglio di così non potevamo iniziare".

Inzaghi ha lodato la prestazione dell'ex Milan, tra i migliori della partita: "Calhanoglu è un grandissimo giocatore, unisce qualità e quantità, ha corso tantissimo ma sarebbe riduttivo parlare solo di lui - aggiunge - Abbiamo avuto la fortuna di prenderlo, si è inserito bene, secondo me ha ancora margine di crescita perché è giovane e ancora non sa quanto è forte".

Inzaghi: "Lavoro facilitato dal gruppo"

L'allenatore dei campioni d'Italia ha elogiato il lavoro settimanale della squadra che gli ha permesso di lavorare con semplicità: "Ho trovato un gruppo ottimo abituato a lavorare, il mio lavoro è stato facilitato poi ogni allenatore ha delle proprie idee ma mi conforta vedere i ragazzi concentrati tutti i giorni, è un piacere per un allenatore".

Inzaghi: "Prossimo attaccante da gol importanti"

Sul mercato nerazzurro ed un possibile innesto in fase offensiva: "Sappiamo che dobbiamo completare l’attacco, la partenza di Lukaku è stata inaspettata. Che caratteristiche voglio dal nuovo rinforzo per il reparto avanzato? Be’, sicuramente che possa fare qualche gol importante - aggiunge - Da domani torneremo a pensare al mercato. Intanto avete visto che giocatore è Dzeko, si è subito integrato bene e secondo me può ancora crescere"

Inzaghi: "Che emozione l'arrivo allo stadio"

Infine una battuta sulla sua prima a San Siro e sulle emozioni provate per questo debutto: "L'emozione più grande è stata arrivare col pullman, abbiamo giocato un anno e mezzo con stadi vuoti, trovare la gente che cantava, ci acclamava, è stata una grandissima emozione".