Inzaghi subito da record: è già nel cuore dell'Inter

MILANO - Quei pochi dubbi sull'adattabilità di Simone Inzaghi all'Inter sono già stati spazzati via dall'ottimo inizio di stagione dei nerazzurri. Più di qualcuno si interrogava sul suo impatto alla prima avventura lontano da Roma e dalla Lazio dopo 22 anni tra campo e panchina: e Inzaghi, con naturalezza e personalità, si è messo alla guida della "fuoriserie" nerazzurra adeguandosi al calcio di Conte, prima di cominciare ad inserire le sue "varianti". E il tecnico, che ha cominciato battendo Genoa e Verona (non era mai partito così bene e con due vittorie all'esordio) mette nel mirino la Sampdoria alla ripresa per eguagliare i tre successi in avvio di Conte.