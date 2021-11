Inter, De Vrij ko in nazionale: Napoli a rischio

MILANO - Il big match di domenica tra Inter e Napoli rischia di perdere uno dei suoi protagonisti: Stefan De Vrij è infatti alle prese con un fastidio al flessore della coscia destra rimediato con la Nazionale olandese nella partita con il Montenegro. Se gli esami confermeranno lo stiramento, allora Inzaghi dovrà schierare un'Inter rimaneggiata, sperando almeno di recuperare Dzeko e Bastoni. La difesa è il reparto più "ammaccato" dopo questo turno di gare di qualificazione al Mondiale, e per il tecnico nerazzurro non è di certo una buona notizia, visto che il prossimo avversario sarà il Napoli capolista. Ma se per De Vrij le notizie non sembrano confortanti, quatomeno per Bastoni e Dzeko filtra un certo ottimismo. Entrambi saranno controllati oggi dallo staff medico interista, ma per l'azzurro il problmea sembra una contrattura, guaribile nell'arco di questa settimana. L'attaccante bosniaco sembra in ripresa dopo il risentimento muscolare, dunque anche lui potrebbe essere della partita o, quantomeno, farà di tutto per essere a disposizione, magari anche a partita in corso. Resta il fatto che questa finestra internazionale per l'Inter è stata piuttosto indigesta.