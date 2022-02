Inter, Inzaghi: "Derby, risultato bugiardo. Mourinho un grande"

Dopo la bruciante sconfitta nel derby , l’ Inter sarà subito chiamata a reagire in Coppa Italia, con la sfida contro la Roma in programma martedì sera a San Siro e l’obiettivo di strappare il pass per le semifinali. Il test, vista e considerata l’amara sconfitta rimediata nel derby di campionato contro il Milan, sarà particolarmente probante e permetterà a Simone Inzaghi di misurare carattere, voglia di rivalsa e durezza mentale della sua squadra.

“Abbiamo patito una brutta sconfitta, ma dobbiamo essere razionali, bravi a sapere che si è perso, è successo, ma dobbiamo guardare quello di bello che abbiamo fatto finora e tenercelo bene in mente. Dobbiamo continuare su quello che abbiamo fatto in questi 6 mesi”.

“Ho la fortuna di avere una squadra forte e competitiva, di volta in volta mi hanno sempre dimostrato, chi per 15 minuti, chi per 30, chi per 45, chi per 90, di avere grande disponibilità” - ha dichiarato a SportMediaset l’allenatore nerazzurro.

Inter-Roma, sfida tra deluse in campionato

Inzaghi, dunque, si augura che il lavoro e le sicurezze costruite negli ultimi mesi possano essere sufficienti per rialzare la china e non abbattersi ulteriormente. Il rischio, infatti, di perdere fiducia e farsi assalire dai dubbi dopo il k.o. con Milan è piuttosto alto e solo una buona prestazione contro la Roma potrà evitare che tutto ciò si trasformi in realtà.

“Incontriamo una squadra forte, capace di battere sempre qualsiasi avversario. Hanno tantissimi giocatori di qualità e un grandissimo allenatore come Mourinho” ha affermato il tecnico piacentino, conscio che anche Pellegrini e compagni scenderanno in campo col coltello tra i denti per riscattare il pari ottenuto nell’ultimo turno.

“Noi dovremo essere bravi ad avere quella voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente, ma sappiamo che il calcio è fatto di episodi. Anche la Roma non sarà contenta perchè arriva da un immeritato pareggio interno con il Genoa”.

Parole queste che suonano decisamente come un avvertimento per l’Inter, squadra che finora in stagione, tra tutte le competizioni a cui ha preso parte, non ha mai incassato due sconfitte consecutive.