Vigilia Inter-Liverpool, la carica di Zhang ad Appiano Gentile

La lunga attesa è ormai finita. Dopo 10 anni l’Inter torna ad affacciarsi nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Dopo aver chiuso al secondo posto il girone vinto dal Real Madrid ai nerazzurri è toccato in sorte il Liverpool, uno degli avversari più temuti alla vigilia del sorteggio, che è stato peraltro beffardo per la squadra di Inzaghi che nel primo sorteggio, poi invalidato per il famoso errore del software, era stata accoppiata all’Ajax.

Inter-Liverpool, Inzaghi riparte dal secondo tempo di Napoli Reduce dalla perdita del primo posto in classifica appannaggio del Milan dopo il doppio scontro ravvicinato con i rossoneri e il Napoli, che ha portato solo un punto, per l’Inter la sfida contro il Liverpool arriva forse al momento giusto. I campioni d’Italia non partiranno certo come favoriti al cospetto della corazzata di Jürgen Klopp, ma il tifo di San Siro e il buon secondo tempo disputato al “Maradona” permettono ai campioni d’Italia di avvicinarsi alla sfida con un discreto ottimismo, complice anche la carica ricevuta da Steven Zhang, che ha assistito alla rifinitura ad Appiano Gentile.

Appiano Gentile, Steven Zhang carica la squadra Il presidente dell'Inter ha scelto di modificare il consueto “rituale”, che lo vede presentarsi alla vigilia dei big match solo per l’ora di cena. Questa volta Zhang si è palesato nel primo pomeriggio, ad allenamento in corso, affiancando il vicepresidente Zanetti, il ds Ausilio e il suo vice Baccin, mentre era assente l’ad Marotta, impegnato in Lega per le votazioni del nuovo presidente. Pur consapevole della difficoltà dell’impegno Zhang ha voluto far sentire al gruppo la vicinanza della proprietà, che considera strategica per la crescita del club la presenza costante della squadra quantomeno alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.