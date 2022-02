Inter, il Genoa per scuotersi in vista del derby

MILANO - Il momento di appannamento dell'Inter è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno in casa nerazzurra ha intenzione di mollare la presa sullo scudetto. I tifosi hanno mostrato il loro sostegno alla squadra sia dopo il ko interno con il Sassuolo, appendendo striscioni di incitamento ad Appiano Gentile, mentre Inzaghi all'interno dello spogliatoio ha fatto in modo di non far mancare parole di incoraggiamento ai suoi. La sfida col Genoa in programma venerdì sera dirà se l'allenatore nerazzurro ha toccato le corde giuste per caricare a dovere la squadra anche in vista del derby di Coppa Italia. Niente sedute extra, né video né sul campo, giorno di riposo confermato per il lunedì successivo alla sconfitta con i neroverdi: Inzaghi ha cercato di non calcare la mano dopo il risultato negativo di San Siro, anche perché a livello fisico la squadra sta bene, dati alla mano. C'è dunque da lavorare sulla testa dei giocatori, che devono ritrovare quella forza che ha permesso loro di rimanere una squadra da scudetto nonostante gli adii pesanti di Conte, Lukaku ed Hakimi. Ad Inzaghi la società aveva chiesto un piazzamento in Champions, ma visto l'ottimo cammino condotto finora, è difficile pensare che il tecnico voglia accontentarsi di rispettare le consegne. Anche perché contro i rossoblù di Blessin torneranno a disposizione Brozovic e Bastoni (squalifica scontata), Vecino, Gosens e Correa (infortuni superati). Squadra al completo, fiducia dei tifosi immutata e lavoro psicologico del tecnico: gli ingredienti per uscire in fretta dalla crisi ci sono tutti.