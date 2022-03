Inter, sui social si volta pagina: "Concentriamoci sul campionato"

All'Inter non è bastata la vittoria ad Anfield per evitare l'eliminazione dalla Champions League. I nerazzurri escono con orgoglio e consapevolezza dalla doppia sfida contro il Liverpool , e attraverso i social diversi calciatori si sono uniti sotto un unico motto: "A testa alta".

Inter, le reazioni dei protagonisti

Se Lautaro Martinez e Milan Skriniar hanno commentato l'eliminazione dell'Inter nelle interviste post partita, Denzel Dumfries, Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni, hanno affidato le loro parole ai social. L'esterno olandese ha scritto sul suo profilo Twitter: "Per noi la Champions League è giunta al termine, ma usciamo a testa alta". Messaggio simile anche per uno dei veterani dello spogliatoio dell'Inter, Andrea Ranocchia che cinguetta: "A testa alta. Forza Inter!", espressione utilizzata anche da Bastoni su Instagram.

Inter, testa al campionato

Dopo aver salutato la massima competizione europea, l'Inter deve voltare pagina e concentrarsi sul principale obiettivo stagionale, il campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha ampiamente retto il confronto con il Liverpool, e con un calendario meno folto, si candida come principale pretendente per lo scudetto. Denzel Dumfries prova subito a suonare la carica, aggiungendo al precedente tweet: "Ora concentrati sulla prossima partita di domenica", in cui i nerazzurri affronteranno il Torino.