Inter, Sanchez fa 100 presenze e festeggia con il gol

Miglior modo per festeggiare la sua 100esima presenza in tutte le competizioni con la maglia dell' Inter il cileno Alexis Sanchez non poteva trovarlo: è stato lui infatti a segnare al 93' il gol del pareggio sul campo del Torino . Merito di Simone Inzaghi , anche, che ha inserito l'attaccante di scorta nel secondo tempo, nel momento in cui Dzeko e Lautaro non riuscivano a scardinare la resistenza granata e del portiere Berisha.

Alexis Sanchez: 18esimo gol con l'Inter

Da quando è arrivato all'Inter, dal Manchester United, il 29 agosto del 2019, Alexis Sanchez ha firmato ieri il suo 18esimo gol in nerazzurro. Prima di trasferirsi ai Red Devils, era stato anche al Barcellona, all'Arsenal e, naturalmente, all'Udinese dove si è fatto conoscere in Europa. La prima rete con l'Inter è arrivata nel 3-1 alla Sampdoria, a fine stagione 2019-2020 saranno quattro le segnature in 32 presenze. Nel 2020-2021 ha avuto un grande impatto nella seconda parte della stagione, contribuendo a proiettare la squadra di Conte verso lo scudetto. Sua la doppietta chiave in trasferta contro il Parma. In questa stagione, tutti ricordano un altro gol allo scadere, questa volta dei supplementari, contro la Juve nella finale di Supercoppa italiana.

Sanchez: tutti i suoi numeri all'Inter

Le 100 presenze di Sanchez con l'Inter sono state così distribuite: 72 in serie A, con 14 reti, 10 in Coppa Italia, con 2 gol, 12 in Champions League, con 1 gol, 5 in Europa League. Oltre, appunto, alla presenza in Supercoppa italiana che è servita a consegnare ai nerazzurri il trofeo pochi mesi fa. La società è comunque ancora indecisa sul futuro del cileno, se ne riparlerà sicuramente a bocce ferme, quando sarà finita anche questa stagione.