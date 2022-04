La frase di Inzaghi su Lazovic: De Vrij traduce per Dumfries

Uomo di campo, ancor prima che allenatore, Simone Inzaghi è noto per la sua passione anche a bordo campo. A San Siro è atteso l'Hellas Verona e prima dell'ingresso in campo per il riscaldamento dei giocatori, il tecnico dell'Inter ne ha approfittato per dare gli ultimi consigli ai suoi. Le telecamere di Dazn hanno catturato le parole dell'ex Lazio nel tunnel: l'allenatore nerazzurro si è fermato a parlare con Stefan De Vrij, chiedendogli anche di tradurre per Denzel Dumfries. "Lazovic, quando gli arriva la palla, al posto di girarla subito, la dà di tacco, Caprari ci gira sotto". "Seguire!", lo si sente apostrofare i suoi con foga. Il difensore olandese è poi andato a spiegare la frase al compagno di squadra mentre al gruppetto si è aggiunto anche un interessato Samir Handanovic.