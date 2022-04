Inter, Perisic: "I tifosi ci sono mancati, il loro supporto può fare la differenza"

L’Inter stende il Verona grazie ai gol nel primo tempo di Barella e Dzeko, imbeccati da altrettanti assist di Ivan Perisic. L'esterno croato è stato il migliore in campo tra i nerazzurri contro l'Hellas, tornando a sfornare due passaggi vincenti in una sola partita dopo oltre un anno: non accadeva dal 3-0 nel derby del febbraio 2021, la partita che diede la spinta decisiva alla squadra di Antonio Conte verso lo scudetto.

Inter, Perisic parla da leader: "A febbraio e marzo non siamo stati all'altezza" Non è ancora dato sapere se il successo sulla squadra di Tudor avrà la stessa importanza, ma intanto Perisic ha parlato da leader al termine della partita ai microfoni di 'Dazn', sottolineando la ripartenza della squadra dopo i due mesi difficili a livello di gioco e risultati: "Fino a febbraio abbiamo fatto bene, poi negli ultimi due mesi non abbiamo fatto bene, i risultati non sono stati positivi. Il campionato comunque è ancora lungo, dobbiamo continuare. Noi favoriti? Lo scorso anno abbiamo vinto, quest’anno ci proviamo: se corriamo come abbiamo fatto oggi non abbiamo paura di nessuno".