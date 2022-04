Inter, De Vrij si allena ancora a parte

Allenamento oggi per l'Inter alla Pinetina in vista della sfida di venerdì a Spezia. Poi ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, decisiva per il passaggio alla finale, e quindi la Roma. Simone Inzaghi pensa dunque a un piccolo turnover per la trasferta in Liguria. La squadra è al completo, tranne il difensore De Vrij che sta aumentando i carichi di lavoro, ma si allena ancora a parte.