Inzaghi: "Partita difficile, siamo stati sempre lucidi. Bastoni? Solo crampi"

Gol nuovi, Inter vecchia. La squadra di Simone Inzaghi passa con autorità sul non facile campo dello Spezia infilando la terza vittoria consecutiva in campionato, striscia che non si registrava da gennaio. I nerazzurri danno quindi seguito ai segnali di crescita mostrati contro Juventus e Verona confermando di avere superato la crisi invernale che aveva messo in dubbio la leadership di un campionato fino a quel momento quasi dominato.

L'Inter passa a La Spezia, Inzaghi: "Prova di maturità"

Al “Picco” hanno deciso i gol di Marcelo Brozovic, 17° marcatore differente della stagione dei campioni d’Italia in campionato e tornato al gol in Serie A dopo quasi un anno (12 maggio 2021 contro la Roma), di Lautaro Martinez e di Alexis Sanchez nel finale, quest'ultimo dopo il punto di Giulio Maggiore che aveva illuso Thiago Motta di riaprire il match nei minuti finali. L’argentino è salito a quota 15 gol in campionato, ma in trasferta il 'Toro' non timbrava dal 17 dicembre in casa della Salernitana. Palpabile la soddisfazione di Simone Inzaghi al termine del match ai microfoni di 'Dazn' per la prova della squadra: “Siamo stati lucidi, organizzati e sempre in partita. Sapevamo che non era semplice perché lo Spezia era in salute e aveva i tifosi che spingevano la squadra. Volevamo dare seguito alle ultime due vittorie e ci siamo riusciti, siamo molto contenti”.