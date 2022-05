Il mistero del parastinchi di Dzeko durante Juve-Inter: c’è il logo della Roma?

ROMA - Edin Dzeko non ha mai dimenticato Roma e la Roma, di certo gli avrà fatto un certo effetto vincere un trofeo all'Olimpico ma non con la maglia giallorossa. E sarà un grande rimpianto per lui non aver vinto nulla con la Roma. Tanti tifosi si sono accorti di una particolarità. Durante la finale di Coppa Italia con la Juve, in tanti hanno notato sul web un parastinchi particolare del bosniaco: Dzeko infatti è sceso nuovamente in campo con i parastinchi della Roma, con il simbolo del lupetto di Gratton, sotto i calzettoni nerazzurri dell'Inter. Il bosniaco li ha indossati anche nel ritorno all'Olimpico, lo stadio che è stato suo per tanti anni.