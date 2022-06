Inter, priorità Asllani per il vice Brozovic. Nodo Gagliardini

Questa è la settimana in cui l'Inter vuole completare il suo centrocampo con l'arrivo del vice Brozovic . I dirigenti nerazzurri andranno alla ricerca di un accordo con l'Empoli sulla valutazione di Kristjan Asllani , l'albanese per il quale il presidente Corsi chiede 15-16 milioni e il club di viale della Liberazione è arrivato a offrirne 12 più il prestito di Satriano e Agoume . Avere un vice del croato affidabile e soprattutto di prospettiva come Asllani è considerata una priorità sia da Inzaghi sia dalla società e c'è la volontà di chiudere l'affare per non innescare aste visto che sia il Milan sia il Newcastle avevano chiesto informazioni sul 2002 di Elbasan. L'ottimo rapporto tra i nerazzurri e i toscani favorisce la fumata bianca intorno a quota 13-14 milioni, magari in prestito con diritto di riscatto: un anno fa l'Inter ha mandato in prestito alla formazione di Andreazzoli il suo attaccante Pinamonti che ha dato un contributo chiave per la salvezza. Adesso la storia si ripeterà con Satriano alla corte di Zanetti? Corsi ha espressamente chiesto l'uruguaiano, reduce dall'esperienza al Brest, che l'Inter era disposta a cedere a titolo definitivo solo di fronte a un'offerta da 20 milioni di euro. Sul prestito di Agoume l'Empoli sta invece riflettendo.

Il centrocampo nerazzurro

Con Asslani la mediana sarebbe numericamente a posto (Barella/Gagliardini sul centro-destra, Brozovic/Asllani in mezzo, Calhanoglu/Mkhitaryan sul centro-sinistra), ma c'è la variabile legata a Gagliardini che nell'ultima stagione ha giocato poco. E' convinto che avrà il medesimo spazio nel 2022-23 e per questo alla dirigenza ha fatto sapere che non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e che preferirebbe andarsene per trovare più spazio.L'Inter è pronta ad accontentarlo, ma solo se riceverà un'offerta ritenuta congrua e al tempo stesso avrà in mano un sostituto da prendere investendo al massimo la cifra ricavata da "Gaglia", a bilancio il 30 giugno a poco meno di 5 milioni. Ederson piace, ma costa oltre 20 milioni; Loftus Cheek è stato proposto perché non rientra più nei piani del Chelsea; Frattesi, il vero "sogno", è inarrivabile e nel mirino della Roma. Capitolo finale per Mkhitaryan: questa doveva essere la settimana delle visite mediche e invece, siccome il problema muscolare non è ancora guarito del tutto, l'Inter ha concordato con l'armeno di rimandarle ancora di qualche giorno.