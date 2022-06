Calciomercato Inter: la situazione Dybala

MILANO - Avanti piano. Dopo l’incontro della scorsa settimana in viale Liberazione, infatti, l’Inter e Dybala continuano a dialogare a distanza. Tra domanda e offerta resta un margine di differenza, tanto che non sembra così imminente un nuovo confronto diretto. Ieri, peraltro, Antun, l’agente della “Joya”, è transitato da Milano (appuntamento con l’avvocato Ferrari), ma poi è rientrato a Torino. Certo può sempre avvenire un’accelerazione improvvisa e, a quel punto, sarebbe automatico ritrovarsi nuovamente attorno a un tavolo. Tutto lascia credere, però, che i tempi non siano ancora maturi. Anche perché, in questa fase, significherebbe un deciso passo avanti di una delle due parti nei confronti dell’altra. Invece, almeno per il momento, le posizioni appaiono piuttosto ferme.

Punti di vista

Ieri, comunque, c’è stato un nuovo aggiornamento tra Dybala e il suo entourage. Il giocatore ha ormai dato il via libera a indossare i colori nerazzurri, tuttavia, dopo aver guadagnato 7,5 milioni di euro a stagione con l’ultimo contratto alla Juventus e aver visto sfumare un rinnovo da 8 più 2, diventa complicato accettare un ridimensionamento. L’Inter, infatti, ha messo sul tavolo un quadriennale da 5,5 milioni di base fissa, con premi complessivi per altri 1,5. Nell’appuntamento della scorsa settimana, i dirigenti nerazzurri hanno spiegato che i conti del club obbligano a rimanere entro certi parametri. Si sono sentiti rispondere, però, che sia a Brozovic sia a Lautaro, come quota fissa, è stato garantito uno stipendio maggiore. Ma l’Inter confida pure su un altro aspetto per spuntarla e portare a casa la partita. Dybala ha vere alternative in mano? Dalle parti di viale Liberazione sono certi di non aver un vero rivale nella corsa alla “Joya” e, dunque, anche per questa ragione stanno tenendo la posizione.

Scenari

Ma è davvero così? Beh, in concreto sembra proprio di sì. L’entourage di Dybala, infatti, continua a mantenere un canale aperto con l’Atletico Madrid. Solo che i “Colchoneros” hanno fatto capire che non è questo il momento per avanzare offerte. Nella sostanza, Dybala piace e interessa e Simeone, ma prima di un mese non si potrà muovere nulla. Insomma, se per metà luglio l’argentino dovesse essere ancora libero e l’Atletico (che riavrà Morata) aver bisogno di un rinforzo in attacco, allora si potrebbe lavorare a un accordo. Seppure in questo momento si trovi in vacanza, sembra difficile immaginare Dybala ancora “a spasso” così a lungo. E allora tutto lascia credere che, prima o poi, un accordo con l’Inter verrà trovato. In che modo, però? Tra le soluzioni possibili c’è sicuramente una ricalibrazione dei bonus, tra quelli più semplici da raggiungere, come le presenze in campo, e quelli più complicati, come quelli legati ai risultati della squadra. Senza trascurare poi un premio alla firma, la cui entità potrebbe far accettare all’ormai ex-juventino un ingaggio più leggero rispetto ai suoi desideri.