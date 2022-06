Inter, la missione di Inzaghi: una firma per la seconda stella

MILANO - Nel giorno in cui è stato ufficializzato il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi fino al 2024, l'Inter aspetta una risposta dal Chelsea per il prestito di Romelu Lukaku. Si tratta di due situazioni molto diverse visto che la posizione del tecnico è definita da una decina di giorni e tra poco sarà certificata con un comunicato stampa che sancirà il prolungamento del matrimonio di un anno e l'aumento dell'ingaggio da 4 a 5,5 milioni. Inzaghi si è guadagnato la fiducia della società con un'annata, 2021-22, nella quale ha vinto due trofei, la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, ha perso lo scudetto all'ultima giornata e ha centrato l'accesso agli ottavi di Champions dopo un decennio. Tra lui e Zhang il feeling è molto forte e non a caso il presidente ha deciso di fare il possibile per accontentare la prima richiesta di mercato del suo allenatore: il ritorno in prestito dal Chelsea dell'attaccante belga che in nerazzurro ha firmato 64 reti in due stagioni.