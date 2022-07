Inter, Onana presentato in un video come un leone

Ecco André Onana. L'Inter, per il nuovo portiere proveniente dal Camerun, ha scelto una presentazione video spettacolare. L'ex Ajax arriva in nerazzurro con la consapevolezza di doversi giocare il ruolo da titolare con il veterano Samir Handanovic, ma sa anche di avere buone carte da giocarsi per essere protagonista con Simone Inzaghi.