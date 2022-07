Inter, Lukaku e Lautaro show a suon di cori: "Chi non salta è rossonero"

Romelu Lukaku è tornato all'Inter e sembra avere già le idee chiare. Ieri sera, in piazza Gae Aulenti a Milano, il club nerazzurro ha organizzato un evento, aperto anche ai tifosi, per presentare la nuova maglia. L'attaccante belga ha sfruttato l'occasione per salutare i presenti e lanciare un chiaro messaggio: "Ho sbagliato ad andare via, ma sono tornato perché avevo lasciato qui il cuore e per cercare di vincere lo scudetto" - queste le parole del bomber nerazzurro che per animare ancora di più la serata ha lanciato il coro "Chi non salta è rossonero", scatenando tutti i tifosi nerazzurri.