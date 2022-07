Diretta Lens-Inter ore 18.30: dove vederla in tv e in streaming

LENS (Francia) - Dopo il successo con il Lugano e il pareggio con il Monaco, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara per la terza amichevole di questo pre campionato. I nerazzurri affronteranno il Lens, settimo classificato nell'ultima Ligue 1, in un match che potrà fornire ulteriori dettagli al tecnico interista. Un test importante per l'Inter che giocherà in trasferta, al "Bollaert-Delelis", davanti a 32.000 persone che caricheranno i padroni di casa guidati da Haise.