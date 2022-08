Inter, doppia lista da 25 per campionato e Champions: le scelte

Bastoni e la postilla curiosa

Partiamo dai punti comuni: i 4 giocatori formati nei vivai italiani saranno D'Ambrosio, Bastoni, Barella e Darmian; quelli formati nel vivaio nerazzurro solo due: Cordaz e Dimarco. Lo scorso anno c'era Radu, prestato nel frattempo alla Cremonese; in questa categoria rientra anche Pinamonti, ma sarà venduto per questioni di bilancio. L'euro-lista sarà dunque da 23. Una postilla curiosa: Bastoni per le norme italiane è considerato formato dall'Inter, per quelle Uefa no. Come Andreolli in passato. Motivo? È stato in prestito all'Atalanta e al Parma e questi 24 mesi vengono considerati come formazione per l'Inter dalla Figc, mentre da Nyon no. In ogni caso l'Inter non avrà problemi numerici, né nella lista consegnata a Lega e Figc né in quella inviata in Svizzera: Sanchez ha quasi risolto il contratto, Pinamonti andrà al Sassuolo se Raspadori finirà al Napoli e una sistemazione verrà trovata pure ad Agoume (in Francia) e a Salcedo che comunque, nella peggiore delle ipotesi, essendo un 2001 potrebbe essere inserito per l'Italia tra gli Under e non "gravare" sui 25.