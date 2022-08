Inter al top a Lecce: ecco il piano di Inzaghi

MILANO - Diciamo subito e in maniera chiara per sgomberare il campo da equivoci: il precampionato dell’Inter, con una vittoria (4-1 al Lugano), due pareggi (2-2 sia contro il Monaco sia contro il Lione) e due sconfitte (1-0 a Lens, 4-2 con il Villarreal), è stato al di sotto delle aspettative. Non da squadra che punta alla seconda stella. Ciò premesso, né alla Pinetina né in viale della Liberazione c’è eccessiva preoccupazione. Perché sia i dirigenti sia Inzaghi conoscono il valore della rosa e in particolare della fase difensiva (attenzione a non circoscrivere il discorso solo ai tre dietro...): hanno la convinzione che già da sabato a Lecce vedranno un’altra squadra, più “sveglia” e arrabbiata complice il poker incassato dal Villarreal. In più al Via del Mare non ci sarà di fronte né una delle semifinaliste dell’ultima Champions (gli uomini di Emery) né una francese più avanti come condizione atletica. Basterà per vedere l’Inter che l’ex allenatore della Lazio ha in mente?

Troppi gol I nerazzurri hanno chiuso la scorsa stagione con la terza miglior difesa del torneo (32 gol al passivo contro i 31 di Milan e Napoli) e hanno quasi sempre trasmesso una sensazione di notevole compattezza dalla cintola in giù. Nei test ufficiali di questo precampionato, invece, non sono mai riusciti a tenere la propria porta imbattuta e i tre portieri impiegati (Handanovic, Onana e Cordaz) hanno raccolto per 10 volte il pallone in fondo alla rete. Le sensazioni più negative ci sono state proprio sabato a Pescara, dove per la prima volta si è riformato il terzetto titolare composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni, ma anche in precedenza le amnesie e gli errori dei singoli (quasi in fotocopia...) non erano mancati. Cosa succede?