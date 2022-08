Inter, Brozovic ok per Lecce

INVIATO AD APPIANO - Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo: Marcelo Brozovic stamani si è allenato con i compagni e, per precauzione, ha evitato di svolgere solo la partitella finale. Per il tecnico nerazzurro si tratta di una bella notizia in vista dell'esordio di sabato sera al Via del Mare del Lecce: l'ottimismo crescente e possibilità concreta che il croato sia titolare. Il test decisivo nell'allenamento di domani (bisognerà vedere la risposta del muscolo dopo le sollecitazioni odierne), ma l'affaticamento al polpaccio destro accusato venerdì scorso, nell'ultimo allenamento prima dell'amichevole contro il Villarreal, fa praticamente parte del passato. Anche per De Vrij buone notizie: come il numero 77 aveva saltato il test di ieri contro il Sant'Angelo, ma stamani era con gli altri. Il pestone al piede per l'olandese è un ricordo. E D'Ambrosio? Riguardo a lui ci sono meno certezze perché, alle prese con fastidi muscolari (leggero affaticamento), non ha lavorato con i compagni. Probabile che lui per Lecce domani pomeriggio non parta e che punti a recuperare per l'esordio a San Siro di sabato 20 agosto contro lo Spezia.