Inter, un gol ogni dieci tiri: si può dare di più

La precisione

Qualche numero per mettere a fuoco l'argomento: gli uomini di Inzaghi finora hanno concluso verso la porta avversaria 19 volte a partita contro Lecce, Spezia e Lazio: totale 57 tiri. Di questi 24 (9 al Via del Mare, 8 a San Siro contro i liguri, 7 all'Olimpico) hanno inquadrato lo specchio e 6 sono finiti in fondo... al sacco. Tradotto in percentuale, l'Inter ha segnato un gol, più o meno, ogni 10 tiri effettuati. Cifre non eccelse soprattutto se si considera che l'unica big affrontata è stata la formazione di Sarri e che, sia i giallorossi sia i bianconeri, hanno concesso parecchio. La mira del reparto avanzato, ma non solo, dunque, va messa a posto in fretta. Per non perdere contatto dalla vetta della classifica e perché all'orizzonte ci sono sia il derby sia il match di Champions contro il Bayern Monaco.