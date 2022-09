Inter, la difesa fa acqua: il Bayern Monaco ora è un incubo

MILANO - Il derby ha messo a nudo le difficoltà di un'Inter partita per prendersi la rivincita sul Milan dopo lo scorso scudetto finito nella bacheca di via Aldo Rossi e che invece dopo cinque giornate si ritrova già con due sconfitte e, in classifica, a meno due dai cugini. Un gap non certo impossibile da colmare, ma a preoccupare (e a far pensare che senza una "svolta" la stagione rischi di prendere una brutta piega) sono soprattutto altri numeri. Per esempio gli otto gol subiti in appena cinque giornate di campionato, un dato che è sinonimo di una fase difensiva completamente da rivisitare. Anche perché pure il precampionato era andato malissimo con dieci reti al passivo in cinque amichevoli ufficiali. La formazione di Inzaghi, che nel torneo 2021-22 ha avuto a lungo la retroguardia meno battuta, colleziona errori su errori e non è più capace di marcare gli avversari, in passato la... specialità della casa per Skriniar, De Vrij e Bastoni. Quei tre, da punto di forza, sono diventati il tallone d'Achille della squadra.

Certo le responsabilità non sono solo loro perché i centrocampisti (in particolare Barella e Calhanoglu) faticano a chiudere e gli esterni troppo alti non danno una mano in chiusura (vedi Dumfries su Leao), ma la notizia è che quel terzetto di ferro, al centro di continue voci nell'ultimo mercato, si sia sfaldato. Toccherà a Inzaghi ridargli sicurezza, ma dovrà farlo in fretta. Perché alle loro spalle c'è un portiere che, a differenza per esempio di Maignan, miracoli non ne fa più, e perché mercoledì arriva il Bayern Monaco per la prima giornata del girone di Champions.